قلق بايدن من تبعات الرد الإيراني والضغط لوقف النار

العالم - مع الحدث

ما الذي يمكن أن يحققه موفدوا بايدن من أجل التوصل لوقف اطلاق النار في غزة وانعكاسه على محور الاسناد؟

ماذا يعني كلام هوكشتاين في بيروت أن اجتماعات الدوحة ستكون مكثفة ليومين توصلا لاتفاق وأن وقف اللحرب في غزة سيؤدي للتهدئة في لبنان؟

ماذا يعني ايضا نقل مسؤولين اميركيين للجانب الاسرائيلي أنه حان الوقت للتوصل الى اتفاق منعا لحرب اقليمية؟

هل حرب الاستنزاف التي تلف الكيان من شأنها أن تتحول الى حرب شاملة، يسعى الاميركي من تفاديها؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الجولة الجديدة من مفاوضات انهاء العدوان على قطاع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..