استشهاد فلسطيني في هجوم لمستوطنين في الضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

في هجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي يشنها مستوطنون يتبعون العنف نهجا في الضفة الغربية تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وفي جديد هذه الانتهاكات هجوم شنه عشرات المستوطنين الإسرائيليين على قرية جيت قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة.

وفي التفاصيل قام عشرات المستوطنين بمهاجمة القرية وأطلقوا الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على السكان وأضرموا النار في العديد من المنازل والسيارات والممتلكات الأخرى ما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة.

الهجوم أثار العديد من ردود الأفعال حيث اعتبرته حركة حماس دليلا قاطعا على نهج الاحتلال ومخططاته الاستئصالية في الضفة الغربية ودعت الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الضفة، للانتفاض غضباً لردع المستوطنين وصد هجماتهم الإرهابية، وتفعيل سبل المقاومة حتى دحر العدوان وانهاء الاحتلال.

بدورها رأت حركة الجهاد الإسلامي في الهجوم والإقدام على إحراق عدد من المنازل والمركبات في القرية، وإطلاق الرصاص على الأهالي بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني في الضفة ودعت الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء الضفة للاستمرار بالتصدي لعصابات المستوطنين . كما أكدت حركة المجاهدين أن الهجوم هو امتداد لحرب الابادة الجماعية التي تقودها حكومة الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

من جهته قال البيت الأبيض أن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف حاضا سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية جميع المجتمعات.

كما ندد رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بهجوم المستوطنين ووصف أعمال العنف هذه بأنها مذبحة مدبرة.