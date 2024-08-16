اعتقال احد عناصر اغتيال عالم دين جنوبي ايران

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, قال مهدي شمس آبادي: إن كوادر دائرة الامن العامة في زاهدان وبالتعاون مع قوى الامن الداخلي اعتقلت هذا الشخص الذي يُدعى "مهرزاد.ش" الذي كان قد فر الى الخارج بعد ارتكاب جريمة اغتيال هذا الشهيد.

واضاف: أن الشهيد سجاد شهركي كان من رجال الدين المجتهدين والجهاديين في سيستان وبلوشستان، واشتهر بجهوده الكبيرة في إزالة الحرمان في المحافظة وارساء الوحدة بين الشيعة والسنة.

وقال المدعي العام في مدينة زاهدان: إن هذا العالم المجتهد والساعي للوحدة، حين دخوله الى مسجد "مولى المتقين علي (ع)" بزاهدان لاقامة الصلاة، بتاريخ 3 نوفمبر عام 2022، تم استهدافه من قبل عنصرين مسلحين مجندين من قبل الجماعات التكفيرية الإرهابية في الجانب الآخر من الحدود مما ادى الى استشهاده.