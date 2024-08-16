حرس الثورة الاسلامية يؤكد على بذل جهوده لامن وسلامة زوار الاربعين

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, قام العميد محمد باكبور، قائد القوات البرية للحرس الثوري ، بزيارة المنافذ الحدودية في غرب البلاد واطلع عن كثب على حالة عبور زوار الأربعين منها، وقدم توصياته الأمنية اللازمة في هذا الشأن.

ووصف العميد باكبور الذي تواجد عند الحدود الغربية للبلاد وضع هذه الحدود بالجيد وأضاف ان وضع الحدود جيد وكل جهود زملائنا هي أن يتمكن زوار الأربعين من السفر إلى العراق دون أي قلق.

واضاف قائد القوة البرية للحرس الثوري ان مقرات "النجف الأشرف" و"حمزة سيد الشهداء" و"كربلاء" و"القدس" هي في جهوزية كاملة وتراقب الوضع الأمني على الحدود الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية.

وقال: ستبذل القوات البرية للحرس الثوري قصارى جهدها لتحسين مرور زوار الأربعين وصحتهم البدنية من خلال إنشاء مستشفيات ميدانية على طول طريقهم.