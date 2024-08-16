شاهد.. مراسل العالم يتحدث عن تهور المستوطنين بالضفة

العالم – خاص بالعالم

وأكد مراسلنا أن هناك هجمة مفبركة ومنظمة في الضفة الغربية من قبل المستوطنين الذين أصبحوا يملكون قواعد في الحكومة وفي الكنيست الاسيرائيلي.

وأضاف أن المنظومة الامنية الاسرائيلية المتمثلة بالشاباك مصدومة مما حدث في قرية جيت وقالت أن عملية الحرق والاقتحام إن دل على شيء إنما يدل على وجود جماعات ارهابية متطرفة.

وتابع مراسلنا أن صدمة المسؤولين الاسرائيليين ليست ليست حلا لأنهم مصدومون من أمر يرفون به سابقا.

كما أكد استشهد فلسطيني وأصتبة أكثر من 10 برصاص مستوطنين اقتحموا بحماية جيش الاحتلال قرية جيت شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة.

وأضاف أن المستوطنين الذين بلغ عددهم قرابة 100 مستوطن عمدوا إلى إحراق مركبات ومنازل وأراضٍ زراعية للفلسطينيين، وأطلقوا الرصاص الحي على الفلسطينيين.

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