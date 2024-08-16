الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤
٠٨:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مراسل العالم يتحدث عن تهور المستوطنين بالضفة

الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم الاخبارية في رام الله فارس الصرفندي ان عمليات الاقتحام ليست مستمرة ولكن تداعيات هذه العمليات وما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية هي المستمرة.

العالم – خاص بالعالم

وأكد مراسلنا أن هناك هجمة مفبركة ومنظمة في الضفة الغربية من قبل المستوطنين الذين أصبحوا يملكون قواعد في الحكومة وفي الكنيست الاسيرائيلي.

وأضاف أن المنظومة الامنية الاسرائيلية المتمثلة بالشاباك مصدومة مما حدث في قرية جيت وقالت أن عملية الحرق والاقتحام إن دل على شيء إنما يدل على وجود جماعات ارهابية متطرفة.

وتابع مراسلنا أن صدمة المسؤولين الاسرائيليين ليست ليست حلا لأنهم مصدومون من أمر يرفون به سابقا.

كما أكد استشهد فلسطيني وأصتبة أكثر من 10 برصاص مستوطنين اقتحموا بحماية جيش الاحتلال قرية جيت شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة.

وأضاف أن المستوطنين الذين بلغ عددهم قرابة 100 مستوطن عمدوا إلى إحراق مركبات ومنازل وأراضٍ زراعية للفلسطينيين، وأطلقوا الرصاص الحي على الفلسطينيين.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق

روابط ذات صلة

استشهاد فلسطيني في هجوم لمستوطنين في الضفة الغربية

حماس والجهاد تدعوان لردع المستوطنين في الضفة الغربية

الصحة الفلسطينية: 632 شهيدا بالضفة منذ أكتوبر

الأسير المحرر نايف الحلايقة يوجه رسالة للأسرى الفلسطينين + فيديو