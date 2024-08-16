شاهد.. مسيّرة انتحارية للقسام تهاجم قوة للاحتلال في خان يونس

العالم - فلسطين

ولا تشبه الطائرة التي ظهرت في المقطع المصور الذي بثته الكتائب، الطائرات التي سبق لها استخدامها في الحروب السابقة مع الاحتلال، مثل طائرة شهاب، أو طائرة زواري الانتحاريتين.



وتظهر اللقطات قيام أحد مقاتلي القسام، بتركيب كبسولة التفجير في الطائرة المسيرة، والمزودة بكاميرا تبث بصورة مباشرة للمقاتل الذي يتحكم بها، للانقضاض على الهدف.



وتبدو في اللقطات منازل حلقت فيها الطائرة، قبل أن تنقض على أحدها، الذي قالت كتائب القسام؛ إن جنودا للاحتلال كانوا يتحصنون بداخله.



يشار إلى أنه منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة، أطلق القسام العديد من الطائرات المسيرة على حشود الاحتلال، في العديد من المناطق، وأشارت إلى أن طائرة زواري الانتحارية، تملك قدرة كبيرة لإيقاع خسائر في تجمعات الجنود حال استهدافهم، بسبب كمية الشظايا المنبعثة من انفجارها.