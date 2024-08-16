ترامب سيلقي خطاباته المقبلة خلف الزجاج المضاد للرصاص

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وجاء في مقال منشور في تلك الوسائل نقلا عن مصادر: "يتحرك جهاز الخدمة السرية الأمريكية لضمان استئناف الرئيس السابق دونالد ترامب عقد تجمعات انتخابية في الهواء الطلق من خلال إحاطة منصته بزجاج مضاد للرصاص".

وأشار المقال إلى أن مثل هذه الإجراءات لا يتم اتخاذها عادةً إلا مع الرؤساء الحاليين، لكن الخدمة السرية مستعدة هذه المرة لإجراء استثناء.

وفي وقت سابق، تعرّض ترامب، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".

وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين بجروح حرجة إثر إطلاق النار.

وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر، موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.