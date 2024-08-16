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ترامب سيلقي خطاباته المقبلة خلف الزجاج المضاد للرصاص

ترامب سيلقي خطاباته المقبلة خلف الزجاج المضاد للرصاص
الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام غربية بأن الرئيس الأمريكي السابق، مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، دونالد ترامب، قد يستأنف ظهوراته الانتخابية في الهواء الطلق، التي توقفت بعد محاولة اغتيال فاشلة، في يوليو/تموز الماضي، ولكن من خلف زجاج مضاد للرصاص.

العالم - الأميركيتان

وجاء في مقال منشور في تلك الوسائل نقلا عن مصادر: "يتحرك جهاز الخدمة السرية الأمريكية لضمان استئناف الرئيس السابق دونالد ترامب عقد تجمعات انتخابية في الهواء الطلق من خلال إحاطة منصته بزجاج مضاد للرصاص".

وأشار المقال إلى أن مثل هذه الإجراءات لا يتم اتخاذها عادةً إلا مع الرؤساء الحاليين، لكن الخدمة السرية مستعدة هذه المرة لإجراء استثناء.

وفي وقت سابق، تعرّض ترامب، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".

وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين بجروح حرجة إثر إطلاق النار.

وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر، موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.

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