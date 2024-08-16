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لعنة غزة تلاحق نتنياهو.. العالم الافتراضي يشتعل بالهاشتاغات والترندات

لعنة غزة تلاحق نتنياهو.. العالم الافتراضي يشتعل بالهاشتاغات والترندات
الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج "نقطة تواصل" الضوء على قضايا وأحداث أثارت جدلا واسعا في العالم الافتراضي بين النشطاء. فمنها ما حصد الهاشتاغات ومنها ما تحول إلى ترند تفاعلي بشكل كبير عبر المنشورات والتعليقات والتدوينات ومقاطع الفيديو التي يتداولها النشطاء على كافة المنصات الرقمية مثل "X"، إنستغرام، فيسبوك، وتيك توك.

العالمنقطة تواصل

يبدو أن لعنة الجرائم الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في غزة باتت تطارد نتنياهو وتلاحق جيشه المحبط، مما انعكس على مستوى أدائه القتالي في معارك غزة. وكأن ذلك لم يكن كافيا، فقد أتى انتظار وترقب الرد الإيراني مع رد حزب الله على جريمتي الاغتيال في طهران والضاحية الجنوبية من بيروت ليطرح علامات استفهام حول الموعد المحتوم، ويزيد الطين بلة.

كيان الاحتلال الإسرائيلي مربك ومحبط من انتظار الرد، ويضرب أخماسا في أسداس. هذا الوضع المزري في الكيان تفاعل معه النشطاء كافة عبر هاشتاغات عديدة أبرزها #الرد_الإيراني و#حزب_الله.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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