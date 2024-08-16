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مساعد وزير دفاع ايران: قريبا ستبدأ عملية جديدة تجعل العدو يندم على فعلته

مساعد وزير دفاع ايران: قريبا ستبدأ عملية جديدة تجعل العدو يندم على فعلته
الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية للشؤون التنسيقية والاستراتیجیة العميد سعيد شعبانيان،ان من حق إيران الرد بشكل حاسم على جريمة الکیان الصهيوني بانتهاك سيادة أراضي البلاد استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ولیعلم العدو أننا سنرد ردا قویا لخرقه القوانين الدولية.

العالم - ايران

وقال العميد سعيد شعبانيان : إن شعبنا علی علم بالعداوة المستمرة لأمريكا والكيان الصهيوني الإرهابي ومازلنا لم ننتقم لدماء الشهداء مثل الشهید سليماني وإسماعيل هنية وفؤاد شكر من العدو ونحن نحدد الزمان والمكان للرد على عدوان العدو، وتعتبر هذه الأيام هي من أصعب الأيام التي تمر على الصهاينة.

وأضاف أن القوات المسلحة لبلادنا اليوم بلغت مستوى من الجاهزية تحت قیادة قائد الثورة الإسلامیة بحيث أن العدو أخذ خياراته من على الطاولة ووضعها تحت الطاولة.

وتابع قائلا: شاهد الشعب عملية الوعد الصادق وقريبا ستبدأ عملية جديدة لجعل العدو يندم على ما فعله.

وقال إن إيران الإسلامية تنتج اليوم أكثر من 90% من معداتها الدفاعية وأضاف: كنا نعمل على أساس الهندسة العكسية ولم يكن لدينا حتى صاروخ واحد خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988)، ولكن اليوم وصلنا إلى مرحلة الإنتاج وكل ما تحتاجه القوات المسلحة متوفر في مجموعتنا.

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