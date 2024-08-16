مصر تحذر من انتهاك سيادة لبنان وسياسة الاغتيالات

العالم - مصر

وأضاف وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني، أنّ سياسة الاغتيالات مرفوضة تماما، مؤكدًا، تضامن مصر ووقوفها الى جانب لبنان في هذه المحنة والظرف العصيب.

وتابع وزير الخارجية: "مصر لن تألو جهدا في سبيل وقف فوري لإطلاق النار في غزة باعتبار أن هذا أساس لوقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر".

وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن استمرار العدوان على قطاع غزة واستهداف المدنيين هو السبب الأساسي وراء التصعيد في المنطقة.

وأضاف أنه لابد من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لوقف التصعيد.

وتابع وزير الخارجية المصري: "أكدت لرئيس الوزراء اللبناني إدانة مصر الكاملة لكل السياسات الاسفزازية، بما في ذلك انتهاك سيادة لبنان، ونؤكد مرة أخرى على دعم مصر الكامل لوحدة لبنان وسلامة أراضيه وسيادته".

ووصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والذي تكتسب زيارته أهميتها من الدور المصري في مفاوضات التسوية بين إسرائيل وحماس في الدوحة.