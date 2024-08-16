تصريح صادم لترامب عن توسيع مساحة الكيان الاسرائيلي!

العالم - الاحتلال

وأمس الخميس، عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، عن اعتقادها أن توسيع الاستيطان لا يصب في مصلحة أمن الكيان الإسرائيلي، مؤكدة على أن تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف والتوسع في الاستيطان يزيدان من انعدام الأمن والاستقرار.

وكان دونالد ترامب انتقد "خلال فعالية تتناول محاربة معاداة السامية"، مطالبات الرئيس الأمريكي، جو بايدن ونائبته، كامالا هاريس التي استمرت شهورا لوقف إطلاق النار في غزة.

واعتبر أن منافسته المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، تعمل على تكبيل يدالكيان الإسرائيلي خلف ظهره، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى أن وقف الحرب في غزة من شأنه منح حركة حماس الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم جديد، حسب زعمه.

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق، داعمي الفلسطينيين، المطالبين بإنهاء الدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي، بأنهم «بلطجية من أنصار حماس»، مهددا باعتقالهم وترحيلهم، إذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة.