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البيان المشترك بين قطر ومصر والولايات المتحدة حول حرب غزة

البيان المشترك بين قطر ومصر والولايات المتحدة حول حرب غزة
الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

♦️ على مدى الـ ٤٨ ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من قطر ومصر والولايات المتحدة في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين. 

العالم - قطر

♦️ في وقت سابق اليوم في الدوحة، قدمت الولايات المتحدة بدعم من دولة قطر ومصر لكلا الطرفين اقتراحًا يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في ٣١ مايو ٢٠٢٤ وقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥.

♦️ يبني هذا الاقتراح على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.

♦️ ستواصل الفرق الفنية العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين.

♦️ سيجتمع كبار المسؤولين من قطر ومصر والولايات المتحدة مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل آملين التوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم. وكما ذكر قادة الدول الثلاث الأسبوع الماضي "لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيداً من التأخير. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق".

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