حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال وتجمعات لجنوده في 'بركة ريشا'

العالم - لبنان

وأكّدت المقاومة إيقاع إصابات مؤكّدة بين جنود الاحتلال الموجودين داخل الدشمة في موقع "بركة ريشا".

واستهدفت المقاومة انتشاراً لجنود ‏العدو في محيط ثكنة "ميتات"، ‏بالأسلحة الصاروخية، وحقّقت إصابة مباشرة فيه، وقصفت انتشاراً لجنوده في محيط موقع "جل الدير"، ‏بصواريخ فلق.

وأوضحت المقاومة أنّ عملياتها جاءت في إطار إسناد الشعب الفلسطيني في غزّة ومقاومته.

وانطلقت نيراناً مُباشرة من لبنان في اتجاه أهداف في الجليل الغربي والأعلى، كما أصابت نيران أخرى جنود الاحتلال في مستوطنة "أفيفيم".

وفي المقلب الآخر، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "صفارات الإنذار دوّت في شلومي في الجليل الغربي، بالإضافة إلى دوي الصفارات في مستوطنة أفيفيم في الشمال".

وأقرّت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأنّ "سكان الجليل غاضبون لأنّ الصواريخ تتساقط في المنطقة من دون تحذير مسبق من نظام الجبهة الداخلية، بحيث لا تدوّي صفارات الإنذار".

ومع تزايد حالة الإحباط في الشمال بسبب قصف حزب الله له، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مستوطنين، قولهم: "سئمنا أن نكون مثل البط في ميدان الرماية".

ويستمرّ الاحتلال في الاعتداء على القرى اللبنانية، ولاسيما الحدودية مع فلسطين المحتلة.حيث قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بلدة عيترون، كما تعرضت البلدة أيضاً لغارة من الطيران الحربي الإسرائيلي، الذي استهدف أيضاً بلدة كفركلا.

وزفّت المقاومة الإسلامية المجاهد إبراهيم شوقي سلامة (علاء)، مواليد عام 1984 من بلدة بليدا الجنوبية، والذي ارتقى شهيداً "على طريق القدس".