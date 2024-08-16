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فيديو خاص: نصر الله يكشف رسائل حزب الله لـ "اسرائيل"!!

الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر خبير لبناني ان كشف حزب الله عن المنشأة الصاروخية الجديدة عماد-4 يحمل عدة رسائل مرتبطة بما يسرب عن امكانية قيام الكيان بضربات استباقية ضد مواقع لحزب الله، وتقول المقاومة بذلك ان مواقعها الاستراتيجية تحت الارض ومحصنة بشكل كاف وتتمتع بسرية تامة.

العالم - خاص بالعالم

واضاف الصحفي والباحث السياسي خليل نصر الله ان الرسالة الاخرى هي اظهار القدرة، في ظل ما كشفته المقاومة ومن بنك اهداف في عمليات الهدهد واحد واثنين وثلاثة، وتقول ان هذه الاهداف هي في مرمى هذه الصواريخ.

وتابع نصر الله ان الامر سياسيا مرتبط بمفاوضات الدوحة، ويشكل عامل ضغط على الاسرائيليين، ويحذر من مغبة عدم الوصول الى اتفاق لوقف اطلاق نار، ومواصلة المناورة وعدم تحقيق الكثير من شروط المقاومة خاصة حماس.

واكد ان هذا يعني ان البديل هو التصعيد ون ادواته جاهزة ومنها ما تلوح به المقاومة.

واعتبر هذا الصحفي اللبناني ان الرسالة الاخرى هي حول الرد، وان المقاومة لا يلزمها المزيد للتمكن من ذلك، ولكنها تريد ان تكون اهدافها وازنة ومدروسة.

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