الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزيرا خارجية ايران وقطر يبحثان هاتفيا تطورات مفاوضات الدوحة بشأن غزة

وزيرا خارجية ايران وقطر يبحثان هاتفيا تطورات مفاوضات الدوحة بشأن غزة
الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالا هاتفيا، مع المشرف على الخارجية الإيرانية علي باقري.

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن باقري قال في منشور على منصة إكس: جرى في الاتصال الهاتفي الذي تلقيته من رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، بحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات المفاوضات المتعلقة بوقف جرائم الصهاينة في غزة.

وفي هذا الاتصال أشار محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى اجتماع المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار الذي استضافته قطر اليوم، ووصف نتائج هذه المرحلة من المفاوضات بالحساسة.

وأكد باقري ضرورة مواصلة الجهود الشاملة والتدابير العملية، بما في ذلك الأنشطة الدبلوماسية، لوقف الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة.

روابط ذات صلة

مساعد وزير دفاع ايران: قريبا ستبدأ عملية جديدة تجعل العدو يندم على فعلته

بوريل: المستوطنون يؤججون العنف بسبب الإفلات من العقاب