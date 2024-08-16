تحت القصف.. مراسل "العالم" يواكب نزوح الفلسطينيين من دير البلح

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم إن مشهد النزوح يتكرر في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ولكن لأول مرة تشهد محافظة دير البلح نزوح الفلسطينيين تحديدا من مناطقها الشرقية وشرق منطقة صلاح الدين، بعد أن طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي النازحين والسكان بضرورة إخلائها لأنها منطقة قتال.





وأضاف، أن عددا كبيرا من النازحين النازحين إلى ترك مدرسة تابعة لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين، متجهين إلى مناطق أخرى. ولكن القصف المدفعي الإسرائيلي وإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال ضغط عليهم لتسريع عملية الخروج من المدرسة والمناطق، مع أخذ أغراض بسيطة لسهولة حملها في رحلة النزوح إلى المناطق الغربية التي هي بالأساس مناطق غير آمنة.



وأشار مراسل العالم إلى أن جيش الاحتلال طلب من الفلسطينيين إخلاء المناطق الشرقية من دير البلح، مثل شرق شارع صلاح الدين، منطقة القرارة، ومنطقة حمد.

وقالت سيدة فلسطينية تعتزم النزوح لمراسل "العالم": "نحن نذهب إلى بلاد الله الواسعة، لا نعرف إلى أين نذهب. أصبحنا نترحل من نزوح إلى نزوح، نهرب من القصف وألقوا علينا مناشير تطلب منا النزوح".

وأضافت سيدة فلسطينية أخرى: "والله لا نعرف إلى أين نذهب. طلبوا منا النزوح دون تحديد أي وجهة آمنة نلجأ إليها".

في كل مرة يطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بالنزوح من مكان إلى آخر، ولكن السؤال الذي يتساءله الفلسطينيون هو: أين نذهب؟ أين المكان الآمن الذي يحدده جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث القصف الإسرائيلي يستهدف كل مكان في قطاع غزة؟