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تسرب 25 طنا مياه مشعة من محطة 'فوكوشيما-1' النووية باليابان

تسرب 25 طنا مياه مشعة من محطة 'فوكوشيما-1' النووية باليابان
الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسرب نحو 25 طنا من المياه المشعة من الوحدة الثانية بمحطة "فوكوشيما -1" النووية شمال شرقي اليابان.

العالم - اسيا والباسفيك

وقالت الوكالة في بيان: "تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في 9 أغسطس 2024، اكتشفت شركة "تيبكو" تسربا للمياه في وحدة الطاقة الثانية في محطة "فوكوشيما-1" للطاقة النووية، ما أدى إلى تسرب ما يقرب من 25 طنا من المياه من وحدة المضخات في نظام تبريد الوقود المستنفد وغرفة المبادل الحراري، ودخلت المياه المتسربة إلى مصرف على الأرض".

وأضافت: "كإجراء احترازي أوقفت شركة "تيبكو" مضخة تبريد الوقود الرئيسية للتحقق من السبب وتقييم مستوى درجة الحرارة في الحوض. وقد أكدت الشركة أن درجة الحرارة ضمن الحدود الطبيعية ولا تتجاوز نحو 46 درجة مئوية، وهذا أقل من حد درجة حرارة التشغيل البالغة 65 درجة مئوية".

وبحسب الوكالة، وضح أن تسرب المياه بقي داخل المبنى وستقوم شركة "تيبكو" بمعالجة المياه المتسربة باستخدام وحدات معالجة المياه الخاصة بها.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتم إبلاغها بأي انتهاك لمعايير الحماية من الإشعاع.

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