فيديو خاص: تظاهرات في الاردن دعما للاسرى والمقاومة الفلسطينية!!

العالم - خاص بالعالم

وشارك في المسيرة التي انطلقت بوسط العاصمة عمّان آلاف الأردنيين، للتاكيد على الدعم المطلق للمقاومة.

تعذيب واهانة سادية و وحشية، قد يمكن من خلال معاني هذه الكلمات وصف الحالة التي يعيشها الاسرى الفلسطينين داخل سجون سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والتي يرى الأردنيون أنها سلطات ارهابية تفقد ادنى مستويات الاخلاق الإنسانية.

المتظاهرون عبروا عن استهجانهم للصمت الذي تعيشه الأنظمة العربية تجاه ما يحدث للفلسطينين، مؤكدين ان هذا الصمت يعني إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال الاسرائيلي بارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الاسرى.

وهتف المشاركون بالمسيرة تحية لجميع فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، مؤكدين استمرار دعمهم المطلق للفصائل في ظل تخاذل الأنظمة العربية عن توفير الدعم اللازم في الوقوف أمام العدوان الاسرائيلي.

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