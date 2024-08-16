شاهد.. ماوراء التنديد الإسرائيلي المخادع بمجزرة جيت؟

العالم - مراسلون

عنف تحت غطاء العدوان تغتنم حركة الاستيطان الإسرائيلية خلاله الفرصة لتهجير الفلسطينيين بالاعتداء على الفلسطينيين وقتلهم وكان اخر هجوم على بلدة جيت شرق مدينة قلقيلية أكثر من 100مستوطن مسلح احرقو عدد من المركبات والمنازل محاولين إحراق من بداخلها ليتصدى لهم الفلسطينييون بالحجر مقابل السلاح.



انتهى الهجوم وخلف وجع لا ينتهي فودعت هذه العائلة ابنها رشيد سدة بعد استشهاده برصاص المستوطنين اثناء محاولته التصدي لهم والدفاع عن أرضه.

مسؤولون اسرائيليون أدانو هذا الهجوم ومن بينهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي طالما كان راعيا أساسيا للمستوطنين وهجماتهم ويأتي هذا التنديد في وقت يتخوف فيه المسؤولون من تصعيد دول عديده عقوباتها ضد المستوطنين.