صحيفة أميركية تكشف خطة أسرائيلية خطيرة في الضفة؟!!

العالم - خاص بالعالم

كل الاتفاقات والتفاهمات من أوسلو وما تلاها هي أمور لا تمتلك أي قيمة بالنسبة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي. كما أن تقسيمات المناطق ألف وباء وجيم في الضفة الغربية والقدس المحتلة ليست إلا تسميات مختلفة لاحتلال أصبح منتشرا في كامل الأراضي الفلسطينية.

إعادة رسم للخريطة بما يخدم هدف "إسرائيل" الكبرى ويقضي نهائيا على ما يسمى بحل الدولتين. هذا ما أشارت إليه صحيفة واشنطن بوست في إضاءة على توسيع الاستيطان على أنقاض القرى والبلدات الفلسطينية التي يتم هدمها بوتيرة يومية.

الصحيفة الأميركي كشفت أن حكومة بنيامين نتنياهو وسعت عمليات الاستيطان بشكل كبير جدا في الضفة الغربية، حيث وافق مجلس التخطيط الأعلى على بناء نحو 12 الف وحدة استيطانية خلال الأشهر ال19 الماضية.

حكومة الاحتلال صادرت حوالي 2500 هكتار من أراضي الفلسطينيين العام الجاري فقط، حيث تشير واشنطن بوست إلى ان بعض القرى الفلسطينية محيت من الخارطة بسبب اعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال. كل ذلك يعكس نية الاحتلال الاستمرار في سياسة الاستيطان وتسريع وتيرتها بما يؤدي نهاية الأمر إلى أمر واقع مفاده أن الدولة الفلسطينية مهما كان شكلها وعناصرها لا يمكن أن ترى النور.

هذه الوتيرة المتسارعة في الاستيطان وهدم القرى والبلدات الفلسطينية، تجري بإشراف وزير المالية في حكومة نتنياهو بتسلئيل سموتريتش الذي أعلن في وقت سابق أنه لا بد من تغيير ما أسماه الحمض النووي للوضع القائم، وهو ما فسره المراقبون بانه دعوة للتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس.

وبناء على هذا المخطط، زاد عدد المستوطنين في الضفة بنسبة 15 بالمئة في السنوات الخمس الماضي، حيث تقول التقارير إن سلطات الاحتلال باتت تسيطر على كل المناطق التي تم تحديدها بموجب اتفاقية أوسلو. وفي هذا السياق تكشف واشنطن بوست أن أكثر من2000 مبنى تم هدمها، وأكثر من 4000 فلسطيني تم تهجيرهم إضافة إلة نزوح أكثر من 2000 آخرين في الضفة في العامين الماضيين فقط.