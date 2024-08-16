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شاهد.. ما تداعيات التوغل الأوكراني في كورسك الروسية؟

الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

التوغل الأوكراني في كورسك؛ خلط الاوراق العسكرية لدى موسكو التي تسابق الزمن لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الهجوم الأوكراني الأخير واستعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها، وعلى وقع ذلك، تخوض القوات الروسية معارك ضارية مع نظيرتها الأوكرانية على أكثر من محور لمنع مزيد من تقدمها وإجبارها على التراجع من المناطق التي سيطرت مؤخرا عليها.

العالم - خاص بالعالم

وكالة الإعلام الروسية نقلت عن مصادر أمنية لم تحددها ان القوات الروسية دمرت وحدة أوكرانية لعمليات الاستطلاع والتخريب بحوزتها أسلحة من دول حلف شمال الأطلسي في منطقة كورسك بغرب روسيا.

وقال نيكولاي باتروشيف وهو أحد مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة والغرب ضالعان بشكل مباشر في التخطيط للهجوم الأوكراني. وذكر في مقابلة مع صحفية أن تصريحات الولايات المتحدة عن عدم تورطها في الهجوم غير صحيحة؛ وان التخطيط للعملية في منطقة كورسك تم بمشاركة من حلف شمال الأطلسي والمخابرات الغربية.

وعلى خلفية التوغل الإكراني من اشتعال حرب عالمية، معلنا جيش بيلاروسيا ان هناك احتمالا كبيرا لاستفزاز مسلح من قبل أوكرانيا.

على الجانب الآخر، تحاول قوات كييف تحويل التركيز العسكري للكرملين إلى الأراضي الروسية من خلال شن توغل جريء عبر الحدود إلى منطقة كورسك؛ وتسعى إلى ترسيخ وجودها وفرض امر واقع؛ حيث اعلنت تشكيل إدارة عسكرية في كورسك تتولى شؤون المنطقة؛ كما اعلنت أن قواتها حققت تقدما جديدا في المنطقة؛ مؤكدة أنها تسيطر الآن على 1150 كيلومترا مربعا و85 بلدة. في الاثناء حث المسؤولون العسكريون في بلدة بوكروفسك بشرق أوكرانيا المدنيين على تسريع إخلائهم لأن الجيش الروسي يقترب بسرعة من ما كان لعدة أشهر أحد الأهداف الرئيسية لموسكو.

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