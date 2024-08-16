"عماد 4" استعراض للقدرات ورسائل للاحتلال، وحرب إسرائيلية غير معلنة في الضفة الغربية

العالم - بانوراما

الملف الأول: نشر الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية في لبنان مقطعا مصورا لمنشأة ضخمة تحت الارض تدعى عماد أربعة وتحتوي على العديد من الراجمات الصاروخية والتجهيزات العسكرية.



ويظهر الفيديو ان المنشأة بحجم مدينة ما يوفر لها الحماية حيال التجسس واي استهدافات او ضربات اسرائيلية استباقية، ويحمل الفيديو رسائل منها اظهار قدرات حزب الله الصاروخية، ومستوى السرية العالية المحيطة بمكان تموضع قدرات الحزب الصاروخية. فضلا عن التأكيد على أن قدرات المقاومة الإسلامية لا سيما الصاروخية هي في أتم الجاهزية للدفاع عن لبنان. كما يؤكد الفيديو انه سيكون لدى المقاومة قدرة الضربة الثانية.

الملف الثاني: تصعيد إسرائيلي خطير تشهده الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.. وفضلا عن شن قوات الاحتلال حملات اقتحامات واعتقالات يومية في مختلف مناطق الضفة تتعمد تلك القوات إحداث دمار كبير وممنهج في البنى التحتية. وليس آخرها اقتحام منازل في طولكرم بعد ساعات من هجوم إرهابي واسع شنه نحو 100 مستوطن على قرية جيت شرق قلقيلية، هجوم ادى الى استشهاد شاب واصابة اخرين واحراق منازل وسيارات. هجوم نددت به الامم المتحدة ودول غربية.

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