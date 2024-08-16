باقري يدعو لإجبار الصهاينة على وقف القتل والجرائم في غزة

وقال باقري في منشور على منصة X: الليلة، وخلال الاتصال الثاني بيني وبين رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري: تم تبادل وجهات النظر حول تطورات اليوم الثاني من مباحثات وقف الإبادة الجماعية للصهاينة في غزة.

وأضاف: بالإشارة إلى عدوان الصهاينة وطبيعتهم الإجرامية في غزة، حذرت من خداع وخيانة العصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب وأهم داعميها أي أمريكا على طاولة المفاوضات.

وتابع: أمريكا من خلال دعما للكيان الاسرائيلي بالسلاح، لا يمكن أن تكون وسيطا محايدا، لذلك أكدت على استخدام كافة القدرات لإجبار المعتدين الصهاينة على وقف القتل والجرائم في غزة.

من جهة أخرى قال بيان للخارجية القطرية عبر منصة "إكس" ان الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالا هاتفيا، مع السيد علي باقري كني وزير الخارجية بالوكالة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

موضحة انه "جرى خلال الاتصال، استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة".

وأضافت: جدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وهذه هي المحادثة الهاتفية الثانية بين آل ثاني وباقري كني بعد بدء جولة جديدة من المشاورات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة انطلقت في 15 أغسطس الجاري في الدوحة.

هذا وأصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة اليوم الجمعة، بيانا بشأن قمة الدوحة الرامية إلى سد فجوات المفاوضات بين حركة "حماس" والكيان الإسرائيلي للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وأشار البيان إلى أن "الطريق أصبح الآن ممهدا لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".

وتم يوم أمس الخميس استئناف المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى بقطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة.

وعقدت الجولة الجديدة من المحادثات بحضور رئيس جهاز المخابرات الصهيوني ديفيد بارنياع ونظيريه من الولايات المتحدة ومصر، بيل بيرنز وعباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.