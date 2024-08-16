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أمير قطر يبحث مع بايدن هاتفيا آخر المستجدات في قطاع غزة

أمير قطر يبحث مع بايدن هاتفيا آخر المستجدات في قطاع غزة
الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال مكاملة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم الجمعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

العالم - قطر

وذكر الديوان الأميري القطري في بيان أن أمير الدولة تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس بايدن جرى خلاله بحث مستجدات العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا وأصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم الجمعة، بيانا بشأن قمة الدوحة الرامية إلى سد فجوات المفاوضات بين حركة "حماس" والكيان الاسرائيلي للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وأشار البيان إلى أن "الطريق أصبح الآن ممهدا لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".

وتم يوم أمس الخميس استئناف المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وتبادل الاسرى بين حماس والاحتلال في العاصمة القطرية الدوحة.

وعقدت الجولة الجديدة من المحادثات بحضور رئيس جهاز مخابرات الاحتلال ديفيد بارنياع ونظيريه من الولايات المتحدة ومصر، بيل بيرنز وعباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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