بايدن والسيسي يبحثان وقف إطلاق النار في غزة وتطورات السودان

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيسين "استعرضا نتائج جولة المفاوضات التي عقدت بالدوحة على مدار اليومين الماضيين، في إطار تنفيذ البيان المشترك المصري-الأمريكي-القطري، بشأن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل "الرهائن والمحتجزين"، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، واتفقا على مواصلة وتكثيف الجهود المشتركة خلال الأيام المقبلة للتوصل لاتفاق في هذا الصدد".

وأضاف المتحدث أن الرئيسين "تناولا مجمل الموقف الإقليمي الحالي، حيث أكد السيد الرئيس استمرار الاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف في المنطقة، للحث علي عدم التصعيد وضبط النفس، في ضوء خطورة الوضع بالشرق الأوسط".

ووفقا للرئاسة المصرية فقد شدد السيسي على ضرورة احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف، "وهو ما ثمنه الرئيس الأمريكي".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال "تطرق أيضا للوضع في السودان، حيث شدد السيد الرئيس على الموقف المصري المبدئي من الأزمة السودانية، وحرص مصر على وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وتثمينها لكافة المبادرات ذات الصلة، بما يضمن وحدة السودان، وسلامته الإقليمية، وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق".