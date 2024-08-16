حماس تطلق تصريحا عاجلا وهاما حول المفاوضات

وأكد أبو زهري أن "الولايات المتحدة ليس لديها نية حقيقية لوقف الحرب في غزة وتحاول فقط كسب الوقت".

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أكد مصدر في حركة "حماس" أن الحركة متمسكة بمقترح 2 يوليو، وما يصل إليها بطرق غير مباشرة أقل من السقف المقدم، ولن تقبل به.

وأصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة يوم الجمعة، بيانا بشأن قمة الدوحة الرامية إلى سد فجوات المفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وأشار البيان إلى أن "الطريق أصبح الآن ممهدا لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".

وتم يوم أمس الخميس استئناف المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وتبادل الاسرى بين حماس والاحتلال في العاصمة القطرية الدوحة.

وعقدت الجولة الجديدة من المحادثات بحضور رئيس جهاز مخابرات الاحتلال ديفيد بارنياع ونظيريه من الولايات المتحدة ومصر، بيل بيرنز وعباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.