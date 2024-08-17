"حزب الله" ينفذ 8 عمليات ويصدم الاحتلال بفيديو جديد

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 16 أغسطس 2024، وفقا للآتي":

«1- الساعة 13:15: استهداف دشمة يتموضع فيها ‏جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا ‏بالأسلحة الموجهة، واصابتها إصابة مباشرة وإيقاع إصابات ‏مؤكدة.

2- الساعة 14:40: استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:30: استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل الدير ‏بصواريخ فلق.‏

4- الساعة 17:35: استهداف موقع العاصي ‏بقذائف المدفعية واصابته إصابة مباشرة.‏

5- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة نطوعة ‏بالأسلحة المناسبة، كرد على ‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

6- شن هجوم جوي بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية على مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة "راوية"، مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة، كرد على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

7- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، كرد على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة كفركلا.

8- الساعة 22:50: استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي ‌‏في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية».

كما نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" يوم الجمعة، مقطعا مصورا يظهر منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 4"، وتبين القدرات الصاروخية للحزب تحت عنوان "جبالنا خزائننا".

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وتستمر المقاومة الاسلامية في لبنان في تنفيذ عملياتها ضد الكيان الإسرائيلي، منذ بدء قوات الاحتلال عدوانا وحشيا على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي.

وتؤكد المقاومة أنها تنفذ هذه العمليات العسكرية دعما لغزة، ولخلق جبهة مساندة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن توقف عملياتها رهن بتوقف العدوان على القطاع.