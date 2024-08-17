عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على منطقة الزوايدة بغزة

وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى وصول عدد من الاصابات معظمهم من الأطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف مستودع على شارع صلاح الدين في الزوايدة.

هذا واستشهد وأصيب العشرات يوم أمس الجمعة، في قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وفي آخر إحصائية أعلنت عنها وزارة الصحة بغزة يوم الجمعة قالت: "الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و107 إصابات خلال ال 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وحصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت الى 40005 شهداء و92401 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".