السبت ١٧ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤولون بكيان الاحتلال: عملياتنا انتهت في غزة وحان الوقت لصفقة الأسرى

مسؤولون بكيان الاحتلال: عملياتنا انتهت في غزة وحان الوقت لصفقة الأسرى
السبت ١٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

نقلت هيئة البث في كيان الاحتلال الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين، قولهم إنّ "عمليات الجيش الإسرائيلي بشكل عام انتهت في غزة".

العالم- فلسطين المحتلة

وكشف المسؤولون أن "المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة الأسرى".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إن "إسرائيل تسلمت المقترح الأميركي وهو غير مقبول تمامًا بالنسبة لنتانياهو".

وسبق وأن نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "إسرائيل" استنفدت إمكاناتها العسكرية في القتال ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، زاعمين ان "إسرائيل" حققت كل ما في وسعها عسكريا في غزة، ومذعنين في الوقت نفسه ان اسرائيل لن تستطيع القضاء على "حماس".

روابط ذات صلة

منشأة "عماد 4" الصاروخية .. رسائل بالبنط العريض !