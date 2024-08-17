مسؤولون بكيان الاحتلال: عملياتنا انتهت في غزة وحان الوقت لصفقة الأسرى

العالم- فلسطين المحتلة

وكشف المسؤولون أن "المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة الأسرى".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله إن "إسرائيل تسلمت المقترح الأميركي وهو غير مقبول تمامًا بالنسبة لنتانياهو".

وسبق وأن نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "إسرائيل" استنفدت إمكاناتها العسكرية في القتال ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، زاعمين ان "إسرائيل" حققت كل ما في وسعها عسكريا في غزة، ومذعنين في الوقت نفسه ان اسرائيل لن تستطيع القضاء على "حماس".