نتائج مفاوضات الدوحة وفيديو منشأة عماد 4

العالم – مع الحدث

هل يكفي كلام بايدن من أننا أصبحنا أقرب مما كنا عليه قبل ثلاثة أيام حتى يصبح بيان الدوحة واضحا مع وصول بلينكن إلى الكيان الأحد المقبل؟

كيف يمكن تصدي واشنطن لشروط نتنياهو التي ما زالت على حالها لاسيما ما يتعلق بمعبر نتساريم ومحور فيلادلفيا وإخضاع أهالي القطاع العائدين إلى الشمال للتفتيش؟

ماذا بشأن حماس المصرة على تنفيذ ما اتفق عليه في الثاني من يوليو وإدخال تعديلات لم تكن موجودة وما الذي سيحققه اجتماع القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل لاسيما أن القصف ما زال متواصلا؟

ما أهمية نشر حزب الله لفيديو عماد أربعة الصاروخي بمنشأة في عمق الأرض بالتزامن مع اجتماعات الدوحة؟

وتستضيف الحلقة في الاستوديو الأكاديمي والنائب السابق د.نزيه منصور، وعبر سكايب عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان بسام خلف.

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