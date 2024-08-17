مصدر في حماس: نتائج اجتماعات الدوحة لاتتضمن ما اتُفق عليه في 2 يوليو

وقال المصدر في تصريح للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "ما أبلغت به قيادة الحركة اليوم، عن نتائج اجتماعات الدوحة لوقف إطلاق النار لا يتضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه يوم 2 يوليو الماضي"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، كشف مصدر فلسطيني مطلع للأناضول، أن "المقترح الجديد الذي تمت مشاركته في الدوحة لا يتطرق لوضعية ممر نيتساريم ومحور فيلادلفيا".

وأضاف المصدر مفضلا عدم الكشف عن اسمه: "حتى الآن لا يوجد سوى تعهد شفوي أمريكي بالضغط على إسرائيل بخصوص نتساريم فيما سيخضع ملف محور فيلادلفيا للبحث خلال الأسبوع المقبل بالقاهرة".

وفي وقت سابق، أعلنت دول الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تضم قطر والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، في بيان مشترك، عن انخراط كبار مسؤوليهم في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين. كانت هذه المحادثات جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية.