الرئيس الإيراني: هناك تهديدات وعلى رأسها أمريكا علينا احتوائها معا

العالم - ايران

وقال بزشكيان في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم السبت، دفاعاً عن وزرائه المقترحين: اليوم فرصة للتعرف على حياة الشعب وسماع أصواتهم ورغبتهم في التحول والتغيير وفرصة للإصلاح وتغيير الإجراءات غير الفعالة في الحكم وبث الأمل للتغلب على الصعوبات والأزمات المعقدة المقبلة وتصحيح التعاملات الخاطئة للقوى العظمى بالعالم مع الشعب الإيراني الشجاع.

وأضاف: الحكومة التي قدمتها إلى مجلس الشورى الاسلامي، هي حكومة الوفاق الوطني، وهذه الحكومة تتعلق بكل الشعب الإيراني وهي ملزمة بضمان حقوق المواطنة لجميع الإيرانيين وتعطي الأولوية للمصالح الوطنية.

وتابع أن قائد الثورة الإسلامية أعلن بوضوح أن نجاح الحكومة هو نجاح النظام، وقال: ليس هناك نجاح أعظم من الحد من التهديدات ومواجهة المخاطر التي تواجهها البلاد والتخفيف من معاناة شعبنا وحماية الأمل الذي خلق بين مختلف شرائح الشعب.

واستطرد قائلا: أثبت شعبنا أنه مهتم ببلاده وسيحضر في الميدان والساحة بكل قوته إذا استخدم الإجراء الفعال لحل المشاكل.

وأضاف: مهمة الحكومة الرابعة عشرة هي توفير وتأمين التعليم العادل والجيد لجميع الشعب، بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والمنطقة التي يعيشون فيها.

وأكد أن تطوير البنية التحتية وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف ووضع القوانين اللازمة، تضمن الأمن وتعزز الإقتدار الوطني.

وأضاف: إن تعزيز العلاقات الدولية مع احترام مبادئ العزة والحكمة والمنفعة ومواجهة أعداء البلاد والرافضين لعزتها واقتدارها واستقلالها وتقدم إيران وتطور الرعاية الاجتماعية وخلق بيئة اجتماعية لنمو الفضائل من المهام الأخرى للحكومة الرابعة عشرة.