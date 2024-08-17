شاهد: الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بغزة وارتقاء عائلة كاملة

وفي الصباح الباكر، من يوم السبت، ارتقى شهيدان جراء استهداف للاحتلال على منطقة الزنة شرقي خانيونس.



كما أفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نسف أبنية سكنية غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، قبيل منتصف الليل، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال، وقالت إنها استكملت الإعداد والتجهيز لحملة التطعيم لمكافحة مرض شلل الأطفال، التي تستهدف الأطفال دون سن 10 سنوات، ولا زالت تنتظر وصول التطعيمات إلى قطاع غزة.

ودعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق نار إنساني لمدة 7 أيام، من أجل تمكين عملية تطعيم الأطفال، وقد أعلنت حركة حماس دعمها لهذه الدعوة.