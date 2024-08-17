قناة العالم توثق البحث تحت الرکام في الزوايدة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من مکان الحادث وهو منزل في بلدة الزوايدة في قطاع غزة، ان البيت لعائلة عجلة وکان يؤوي عدداً کبيراً من النازحين الفلسطينيين، فقصفه جيش الاحتلال الاسرائيلي بعدة صواريخ دون سابق انذار.

وأکد مراسل قناة العالم ان قصف البيت، والذي ارتکبه جيش الاحتلال في الساعات الاولی من يوم السبت، خلف أکثر من 20 شهيداً فلسطينياً وعدداً من الاصابات، موضحاً ان جل الشهداء هم من النساء والاطفال.

وتواصل الطواقم الطبية البحث تحت الرکام، لانتشال جثامين الشهداء وانقاذ مفقودين تحت الانقاض.

وقال رامي العايدي وهو مديرالدفاع المدني وسط قطاع غزة لقناة العالم:"منذ استهداف البيت في الساعات الاولی قامت طواقمنا بانتشال أکثر من 15 جثمان لشهداء وهناک شهيدين لازالوا تحت الانقاض لازلنا نبحث عن جثامينهم تحت الرکام".

وأوضح مراسل العالم ان العائلة المستهدفة هي من نازحي الشجاعية، لاحقتها صواريخ الاحتلال في الزوايدة وأسقطت جميع أفرادها بين شهداء ومفقودين.