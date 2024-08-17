العدوان الصهيوني على المؤسسات المدنية يهدف تركيع الاقتصاد اللبناني + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر أشار الزميل حسين عزالدين من مكان المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في وادي طول فجر اليوم أن المجزرة أدت وبحسب الإحصاءات النهائية إلى سقوط 10 شهداء و5 جرحى جميعهم من التابعية السورية ومن بين الشهداء طفلة لم يتجاوز عمرها الستة أشهر.

وأوضح ان المكان المستهدف هي شركة تعمل في إطار تصنيع مواد الإسمنت والحديد والخردوات وهي شركة مدنية بامتياز، لكن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار عليها بصاروخين كبيرين، ولم يسلم أحد من العائلة التي كانت تعمل وتنام داخل هذه الشركة ما يدل على أن لا وجود أي شبهة عسكرية تحاط بالمكان.

وفي حديث لمراسلنا قال صاحب الشركة المستهدفة إن: "الشركة هي مدنية 100%.. والبضاعة الموجودة بالمنشأة تؤكد هذا الشيء، العدوان الغاشم على المؤسسات المدنية هو لتركيع الاقتصاد اللبناني، والاقتصاد اللبناني مر بفترات كثيرة صعبة ولم يركع، وإن شاء الله صامدين وكرامتنا محفوظة."

وأضاف مراسلنا أن هكذا جريمة سوف لن تمر مرور الكرام، والمقاومة سترد بالتأكيد، وهي أكدت سابقا في أكثر من بيان وموقف بأن أي استهداف لأي منطقة ماهولة أو بلدة يتواجد فيها سكان مدنيون سيكون هناك رد بالتأكيد على هذه.

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