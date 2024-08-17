الجيش الاسرائيلي لحكومة نتنياهو.. حان وقت صفقة التبادل

العالم - فلسطين

الهيئة نقلت أيضا أن المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية في الكيان أن الوقت حان لعقد صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفسلطينية، وأنه يمكن للقوات الإسرائيلية دخول غزة مرة أخرى عندما تتوفر معلومات استخباراتية جديدة، فيما أبلغ الجيش القيادة السياسية أن لواء رفح التابع لحركة حماس قد تم تحييده وأنه غير موجود تقريباً وفق ادعائه.

اعلان الجيش انتهاء عملياته في غزة تزامن مع جولة المفاوضات الجديدة التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، والتي اختتمت الجمعة ببيان ثلاثي قطري-أميركي-مصري، تضمن مقترحاً جديداً تم تقديمه لتقليص الفجوات بين الطرفين، ويبني على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، على أن تجتمع وفود الوساطة قبل نهاية الأسبوع المقبل في القاهرة في وقت تواصل الفرق الفنية العمل على تفاصيل تنفيذ الاتفاق خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالعمليات الإنسانية وتبادل الأسرى.

المحادثات اعتبرها مسؤول كبير في إدارة الرئيس بايدن مثمرة للغاية، وأنها من أكثر المحادثات البناءة التي أجرتها الأطراف منذ أشهر، مضيفاً أنه تم إحراز كثير من التقدم وتمّ وضع مقترح نهائي لجسر الفجوات، معتبراً أنها أفضل فرصة منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. التفاؤل الاميركي قوبل بانتقاد فلسطيني واتهام من قبل حماس بالتماهي مع الشروط الاسرائيلية؛ وأن الحركة تأكدت مجدداً أن الاحتلال لا يريد اتفاقاً.

عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أكد أن نتنياهو يماطل بالمفاوضات وهو المسؤول عن تعطيل الاتفاق وفق تصريحات وزير حربه يوآف غالانت، معتبرا أن أميركا تواصل إعطاء الغطاء للاحتلال، وشدد على أن الفلسطينيين متمسكون بما تم التوافق عليه في وثيقة الثاني من يوليو/ تموز؛ وأنّ حماس وفصائل المقاومة حريصون على وقف حرب الإبادة المستمرة.