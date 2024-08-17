البرلمان الإيراني يبدأ جلسات مناقشة أهلية وزراء حكومة بزشكيان

العالم - مراسلون

التشكيلة الوزارية للرئيس بزشكيان في البرلمان الإيراني، والتي قدّمها بعد مشاوراته المكثفة منذ تسلّمه مسؤوليته الجديدة لتشكيل حكومة وفاق وطني؛ وبدأت جلسات منح الأهلية لوزراء الحكومة الجديدة وذلك بعد أن عقد المجلس اجتماعات بين اللجان المختصة مع الوزراء المرشحين ليقدّموا برامجهم وخططهم المستقبلية لإدارة البلاد.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف:"في الأسبوع الماضي، عقدت اجتماعات منتظمة بين الوزراء المقترحين واللجان ذات الصلة، وتم التوصل إلى فهم جيد للغاية لخطط الوزراء. نأمل أن نتوصل إلى نتيجة في نهاية المدة القانونية مع التعاطف والتحقيقات التفصيلية".

التربية والتعليم بالمرشح علي رضا كاظمي هي الأولى في هذه الجلسات لدراسة أهلية وزيرها؛ لتنتهي بأحمد دنيامالي المرشّح لوزارة الرياضة والشباب من قبل الرئيس بزشكيان الذي أكد عند تقديم وزرائه على أن التواصل الوثيق والتفاعل البناء والواسع مع نواب مجلس الشورى الإسلامي يعد من أهم أولويات حكومة الوحدة الوطنية، مشدداً على ضرورة التقارب والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في حل مشاكل البلاد، مشيراً في الوقت نفسه الى الدور التخريبي للولايات المتحدة في ايجاد ازمات للبلاد.

وقال الرئيس مسعود بزشكيان:"الولايات المتحدة تفعل ما تشاء وهي ماضية في فرض اجراءات الحظر علينا، لکننا قادرون علی ان نخفف تأثير هذه الاجراءات وقادرون علی تجاوزها من خلال تعزيز الوحدة والانسجام داخل البلاد".

الآلية القانونية لهذه الجلسات للبتّ بأهلية الوزراء تقتضي بأن يمنح رئيس البلاد مدة ساعتين ونصف لتقديم دفاعاته عن تشکيلته، بعدها يتحدث خمسة نواب مؤيدين و معارضين للحكومة ومن ثم تبدأ دراسة أهلية المرشحين للوزارات في الفترات الصباحية والمسائية للجلسات في أيامها الخمسة على أن تستمر الجلسات حتى انتهاء جميع الوزارات و مرشحيها والتصويت عليهم.

ترتيب الاوراق وتعيين الاولويات وتحديد الوزراء هي المرحلة الاخيرة التي تسبق بدء الرئيس الايراني مسعود بزشكيان مشواره في قيادة البلاد للسنوات الاربع المقبلة.