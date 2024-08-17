300 ألف نسمة يتضررون نتيجة قرارات الاحتلال بإخلاء دير البلح

العالم-فلسطين

وقال صرصور في حديث خاص لوكالة "شهاب"، "إنه حسب خريطة الإخلاء ستفقد بلدية دير البلح 10 آبار وخزانين (القسطل ، البركة)".

وأضاف، أنَّ "آبار المياه ضمن الإخلاء هي آبار القسطل، المعني، المعترض المنتزه، الصناعية، المزرعة، ساحل 4، ساحل 5 - ساحل 6، بئرk21، بالإضافة إلى خزان القسطل وخزان البركة، مردفًا: أنَّ "خزان البركة على حدود الإخلاء ولكن يفقد مصادر التغذية وهي آبار السواحل وبالتالي يخرج عن الخدمة".

وأوضح صرصور، أن 10 آبار المذكورة كانت تنتج نسبة 60% تقريبًا من كميات المياه التي يتم ضخها للسكان والنازحين في دير البلح.

وأشار إلى، أن خطر الوصول لعدد 3 آبار وهي الترزي، أبو عريف، فلتر محادية لشارع صلاح الدين، لافتاً إلى هذه الآبار العشرة كانت تنتج قريب 9000 كوب مياه يوميًا.

ونوه إلى، أن بئر الصناعية ويعد أكبر آبار للمياه لدينا وينتج 100 كوب في الساعة، مشيراً إلى أن باقي الآبار تنتج قريب 70 كوب في الساعة.

وتشهد منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة والمناطق الشرقية لمدينة دير البلح (وسط)، موجة نزوح جديدة، بعد إصدار أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة تهدد حياة آلاف الفلسطينيين النازحين والقاطنين في تلك المناطق، حيث أنهكهم النزوح المتكرر.

ومع تصاعد حدة الغارات الجوية والمدفعية الإسرائيلية وعمليات إطلاق النار، يعيش سكان تلك المناطق حالة من الخوف والقلق، ناهيك عن التساؤلات التي يطرحونها حول وجهتهم الجديدة، في ظل حالة التكدس والاكتظاظ الكبير في المناطق الأخرى.

ويضطر الفلسطينيون للنزوح من مكان إلى آخر، بحثًا عن ملاذٍ آمن، في ظل التهديدات الإسرائيلية ببدء عمليات عسكرية في مناطقهم السكنية.