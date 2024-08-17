أجواء مفاوضات الدوحة.. وقيود التوصل لاتفاق!

العالم – العين الإسرائيلية

وسلط البرنامج الضوء على جولة المفاوضات في الدوحة التي انتهت باجواء لا توحي بإمكانية التوصل قريبا لاتفاق بسبب الشروط التي يضعها نتنياهو، والتي لا تتوافق ومطالب حماس بإنهاء هذه الحرب والإنسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

وحول سبب عدم تحقق تقدم بجولة المفاوضات في الدوحة لابرام صفقه تبادل الاسرى ووقف إطلاق النار، أكد د. علي بيضون الأستاذ في العلاقات الدولية أن نتنياهو ما زال حتى اليوم غير مقتنع بموضوع المفاوضات وصفقة تبادل الاسرى، فهو ما زال يراهن على الوقت وتقطيع الوقت والمزيد من الدعم الامريكي وإشعال المنطقة والإعتماد على الخيار العسكري في الوصول الى نصر محسوم وواضح والسيطرة المباشرة على قطاع غزة وانهاء حماس من غزة بشكل كلي، فهو لا يريد ان يعطي فرصة لانتصار حماس من خلال صفقة التبادل، لأن نجاح صفقة التبادل يعني عودة حماس الى المشهد الفلسطيني في غزة، وبالتالي إعادة الأمور الى مكانه قبل الـ7 من اكتوبر/ تشرين الأول.

ولفت بيضون إلى أن بنيامين نتنياهو يراوغ اليوم، بالتنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية وخصوصا أنه أخذ الدعم العسكري والسياسي والمعنوي، وحضور حاملات الطائرات والغواصات والمدمرات إلى المنطقة، فهذا لن يعطيه فرصة لكي يذهب الى صفقة انما يعطيه فرصة الى إشعال المنطقة بالإستناد الى هذا الدعم الكبير.

وألقى البرنامج الضوء على المفاوضات بشأن الصفقة التي تشكل مصلحة أمريكية ليس لوقف النار وإطلاق الاسرى فحسب، وإنما ايضا لمنع حرب إقليمية في المنطقة بحسب أحد الباحثين الإسرائيليين.

وبحث البرنامج في المعضلة التي يواجهها الإحتلال في المفاوضات والتي تشكل إنعكاسا للفشل في تحقيق أهداف هذا العدوان على قطاع غزة وبقاء القائد السنوار في ميدان القتال، علما بأن جيش الإحتلال لا يعلم حتى الآن أين السنوار؟!.

ضيف البرنامج:

- د. علي بيضون الاستاذ في العلاقات الدولية.

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