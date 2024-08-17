العالم _ هاشتاغ

منشأة عماد 4 مدينة تحت الأرض من بين مدن أخرى تستطيع الوصول بصواريخها إلى قلب كيان الاحتلال ولا يستطيع الاحتلال الوصول إليها.

تعليقات كثيرة وتفاعل واسع جدا مع الكشف عن منشأة عماد أربعة.

"أيسر حيدر" علق هنا. عماد اربعة يتحدى مئة الف طن من الدبلوماسية. اجمل وصف لفيديو عماد اربعة.

"محمد غبريس" علق ايضا. نصرٌ من اللَّهِ وفتحٌ قريبٌ وبشِّرِ المؤمنين.. منشأة عماد اربعة خنجر في صدر العدو. قادمون _ يا _ فلسطين.

الخبير العسكري "منير شحادة" كتب متوجها الى المشككين بقدرات المقاومة، وكتب.. تقولون، صورايخ المقاومة ألعاب نارية على شاطئ البحر. مسيَّرات المقاومة مخصصة لتصوير الأعراس . تمت تصفية كل قادة المقاومة ولم يبقَ منهم أحد . عماد اربعة فيلم هوليودي من إخراج المقاومة . طيب عال، ماذا تنتظر"إسرائيل" منذ عشرة أشهر ؟ فلتجتاح لبنان و لتخلصكم من هذه المقاومة الإرهابية التي فلقتكم.

مع اندلاع التظاهرات والاعتصامات في الجامعات الأميركية كلنا نذكر مينوش شفيق رئيسة جامعة كولومبيا حيث انطلقت شرارة الاعتصامات. شفيق وهي من أصول مصرية لعبت دورا محوريا في قمع التظاهرات المؤيدة لفلسطين. اليوم مينوش فلسطين تترك منصبها في انتصار رمزي كبير للاعتصامات الطلابية في الولايات المتحدة الرافضة للابادة الجماعية.

ردة فعل واسعة بعد استقالة مينوش شفيق في الولايات المتحدة وخارجها.

"حبيب البدوي" كتب في هذا السياق. استقالة نعمت شفيق من رئاسة جامعة كولومبيا العريقة، لأنه 'مينوش' فايدة تبيع روحك للشيطان لأنه رح يرميك ببلاش.

"خالد الجهني" بدوره علق. في بعض دول الشرق الأوسط أمثالها من خدم الصهيونية يتم تدويرهم وإعادة تصنيعهم وإنتاجهم بين المناصب ما بين سفارة ووزارة وإدارة.

أما "سعود السبعاني" فكتب فرحا باستقالة مينوش شفيق. تم ركل نعمت شفيق الشهيرة بـ مينوش من رئاسة جامعة كولومبيا وتذرعوا أنها قدمت استقالتها حفاظاً على ماء وجهها.

تأثير ما يجري في غزة لم يقتصر على الجامعات. الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي هي الأخرى باتت تعاني من خسائر كبيرة نتيجة المقاطعة الواسعة لمنتجاتها. شركة ستاربكس التي خسرت المليارات من المقاطعة اعلنت عن إقالة رئيسها التنفيذي لاكشمان ناراسيمهان بسبب تراجع قيمة اسهم الشركة خلال عام واحد.

من تعليقات الناشطين حول هذا الموضوع لدينا هنا تعليق من "دانا مياس" وفيه. أخبروا الذين يقولون لا فائدة من المقاطعة بأن شركة ستاربكس طردت رئيسها التنفيذي الهندي لاكشمان ناراسيمهان وسط مقاطعة مستمرة من المستهلكين.

"وسيم ضو" بدوره علق. ستاربكس أقفلت متاجرها في روسيا مع بدء الحرب في أوكرانيا وشهدت أكبر مقاطعة مع بدء الحرب على غزة ومع وصول ترامب على الحكم ستقفل في الصين عندها تكون القشة التي قسمت ضهر البعير.

أخيرا التعليق هذا من "أحمد الخياط" الذي كتب. رسالة الى جماعة المقاطعة لا تؤثر، ستاربكس تقيل الرئيس التنفيذي بسبب انهيار المبيعات

من المتغيرات الكبيرة في الحياة السياسية الأميركية ظهور تكتلات داخل الكونغرس تغرد خارج سرب اللوبي الصهيوني.

من الذين حاولوا الخروج عن هذا السرب النائبة الديمقراطية إلهان عمر التي تعرض وتتعرض لحملة قاسية من قبل إيباك واللوبي الاسرائيلي بسبب مواقفها.

التفاصيل في الفيديو المرفق..