التصعيد على الجبهة الشمالية وحزب اللة يوسع دائرة استهدافاته.. الإعلام العبري: عمليات الجيش في غزة انتهت بشكل عام

العالم - بانوراما

وقال مركز عمليات الطوارئ اللبناني إن الحصيلة غير نهائية. في المقابل شن حزب الله هجوما صاروخيا مكثفا باتجاه إصبع الجليل ومدينة صفد في الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة.

واعترف جيش العدو بإصابة جنديين إسرائيليين بجروح في الجليل، أحدهما في حالة حرجة، مشيرة الى إعلان حالة التأهب القصوى على الحدود الشمالية بعد الهجوم الإسرائيلي على النبطية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما نقلته هيئة البث العبرية عن مسؤولين أمنيين قولهم؛ إن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام انتهت في غزة.

وأضافوا أنه يمكن للقوات الإسرائيلية دخول غزة مرة أخرى عندما تتوفر معلومات استخباراتية جديدة، كما أن المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة الأسرى.

هذا وأثار إعلان جيش الاحتلال انتهاء عملياته العسكرية في غزة، جملة تساؤلات عن التوقيت والهدف من الإعلان بالإضافة إلى مدى واقعيته.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.