شاهد/ نجل هنية يروي إحساس والدته الصادق قبل اغتيال والده!

العالم-فلسطين

وفي مقابلة إعلامية تحدث هنية الإبن بحرقة واضحة على وجهه، عن مداومة والدته على وضع سرير نومها أمام نافذة الغرفة التي يخلدان فيها إلى النوم وذلك لإبقاء سرير زوجها بعيدا ودرء خطر الموت عنه في حال جرى استهدافه وهو نائم في غرفته.

وبالفعل، لم يكذب إحساس السيدة هنية – التي أسماها نجلها "الحجي" – وذكر نجلها أنها أجابته عندما سألها عن سبب هذا التصرف خلال الإقامة في العاصمة القطرية الدوحة: "يا أمي عندي إحساس أن البيت الذي نسكنه سيتعرض للقصف".

وأكد هنية الإبن أنه خلال الشهرين الأخيرين من حياة والده الراحل، لم تفارقه على الإطلاق وأنها قالت لزوجها "إذا كنت تريد السفر فسوف أذهب برفقتك وطالما أنت متواجد هنا سأكون بجانبك".

وتابع الإبن: "سألتها لماذا، لتجيبني بأنها كان الإحساس يراودها بأن مسكنهم سيجري قصفه ولذلك وضعت سرير نومي أمام النافذة كي يصيبني الصاروخ ويبعد الموت عن والدك"..

وقالت له: "كنت أستغفر الله طوال الليل وأحرس والدك بالتضرع إلى الله ليحميه".