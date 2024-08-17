مباحثات الدوحة.. ما الجديد؟

العالم – باختصار

الوسطاء: قدمنا لكل الطرفين اقتراحا يقلص الفجوات ويتوافق مع المبادئ التي وضعها بايدن.

يبني هذا الإقتراح على النقاط الإتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي ويسد الفجوات المتبقية.

بيان الوسطاء: الفرق الفنية ستواصل العمل على تفاصيل التنفيذ، بالاضافة الى التفاصيل المتعلقة بالأسرى.

حماس المقترح الامريكي الجديد يستجيب لشروط الاحتلال ويتماهى معه.ا

حماس: الإحتلال يواصل المراوغة والتعطيل ويتمسك بإضافة شروط جديدة لعرقلة الإتفاق.

مصدر فلسطيني: المقترح الجديد لا يتطرق لوضعية ممر نيتساريم (وسط غزة) ومحور فيلادلفيا.

بايدن: لم نصل بعد الى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكننا أقرب مما كنا عليه قبل ثلاثة أيام.

جون كيربي: إننا قادرون على تحقيق إتفاق، لكن ذلك سيتطلب بعض التنازلات الإضافية.

الخارجية الامريكية: بلينكن يتوجه الى"إسرائيل" لمواصلة الجهود لإبرام إتفاق لوقف إطلاق النار.

البيت الابيض: أمامنا الآن أفضل فرصة منذ أشهر للتوصل إلى إتفاق لوقف اطلاق النار في غزة.

اشترط نتنياهو ان تحصل تل ابيب على قائمه باسماء الاسرى الاسرائيليين الأحياء لدى حماس.

كما يصر على الحصول على حق النقض فيما يتعلق بأسماء الأسرى الفلسطينيين.

تقرر الجهات الأمنية في كيان الإحتلال بأن من شأن هذه الشروط عرقلة التقدم في المفاوضات.

خبراء: كيان الإحتلال غير جاد بالتوصل الى إتفاق وسياسته مبنية على إطالة أمد الحرب.

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