خاص: قيادي في فتح يتحدث عن موقف حماس من المفاوضات

العالم - خاص بالعالم

وقال زكي في حوار خاص مع قناة العالم ضمن تغطيتها المتواصلة للعدوان على غزة: مقاطعة حماس للمفاوضات سببه انها تدرك تماما انها لا يمكن التفاوض في عهد بنيامين نتنياهو الذي يطمح بحرب حتى اقليمية متجاوزة فلسطين في ظل الضم والإعدام، وايضا المشاركة الكاملة من قبل القيادة الاميركية لعدم استقرار الشرق الاوسط، وبالتالي المقاطعة كانت افضل بكثير من المشاركة في موضوع مفهوم نتائجه.

واضاف: بايدن اليوم جاء لكسب وقت من اجل الانتخابات الاميركية التي هي على الابواب ومن اجل ان يقولوا ان اميركا جادة في ايجاد وقف لاطلاق النار، ولكن كيف تكون جادة وهي تزود الكيان الاسرائيلي بعشرين مليار دولار من السلاح، وبمبالغ ضخمة من الاموال وبجسر جوي وبكل اسلحتها بالمنطقة، وبالتالي الوضع خطير جدا والتغول لدى حكومة الضم والاعدام حكومة الحسم للصراع، 75 عام من الصراع يريدون ان يحسموه بالفهم الصهيوني للحل، اي لا يوجد فلسطينيون، وان وجد فلسطينيون فيأخذوهم الى سيناء بدل غزة، وبالتالي هذه الخطة اللعينة مستمرة وعلى اساسها يجري العمل.

وتابع زكي: ما يحدث اليوم هو طبقا لرؤية دونالد ترامب، ترامب اعطى كل شيء للاسرائيليين في عهده، ومنع الان بايدن وعرقله رغم انه لم يستطع ان يتجاوز القانون الذي وضعه ترامب، نتنياهو يراهن على مجيء ترامب.

واردف: بالتالي الولايات المتحدة الاميركية هي شريك وضالع في المؤامرة على المنطقة وهي لا تريد استقرار في الشرق الاوسط وهي تريد الآن الهيمنة الكاملة على مقدرات المنطقة ولكنها خائفة من أمرين، خائفة من حرب اقليمية، وخائفة ايضا من ايران ومن حزب الله، وبالتالي لا حساب لغيرهم في المعادلة بإستثناء محور المقاومة.

وقال زكي ان الاجواء مهيأة للكيان الاسرائيلي في ظل العجز الدولي عن تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية او محكمة الجنايات او قرارات مجلس الامن، وهناك شعب يذبح في فلسطين وما يحدث في غزة هو بعيد عن الاخلاق والتقاليد وبعيد عن كل شيء، انها خطة مؤامرة مدروسة.

وتابع: 75عاما ونحن في مذابح ولا احد يسال عن عدد ضحايا الفلسطينيين وعشرات الآلاف من الاسرى، مليون اسير مروا على السجون الاسرائيلية، لكن اليوم الجميع مشغولون بموضوع الرهائن الاسرائيليين خاصة ان فيهم امريكان، ولذلك انا اعتقد ان موقف حماس هو موقف جيد وهم لا يريدون اعطاء غطاء لهذه المؤامرة الكبرى بمشاركة معروف نتائجها.