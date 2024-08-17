المقاومة اللبنانية تدخل مستوطنة جديدة على جدول الاستهداف

العالم - خاص بالعالم

وردا على ‌‌‏‌‏‌سقوط شهداء وجرحى مدنيين باعتداءات اسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، أدخلت المقاومة الإسلامية من جديد على جدول نيرانها مستوطنة جديدة هي "اييليت هشاحر" القريبة من مدينة صفد في الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة.

وقصفت المقاومة المستوطنة لأول مرة بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا، مشعلة النيران فيها، ودافعة الاحتلال الى أخلاء الصف الأول من منازلها بسبب عدم القدرة على السيطرة على الحرائق.

واستهدفت المقاومة بمسيرتين انقضاضيتين تموضعا لجنود الاحتلال ‏في موقع المرج وأصابته بشكل مباشر، موقعة فيه عددا من القتلى ‏والجرحى.

وفيما تحدث الاعلام العبري عن سقوط إصابات وتضرر مبان جراء انفجار عدد من الصواريخ في الجليل الأعلى وجراء انفجار طائرة بدون طيار في مستوطنة "راميم"، اعترف جيش الاحتلال بإصابة جنديين جروح أحدهما خطرة إثر إنفجار مسيرة في مستوطنة "مسكافعام" في إصبع الجليل، راصدا إطلاق نحو 55 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في الرشقة الأخيرة دون تفاصيل أكثر.

القناة 12 الإسرائيلية قالت إن طواقم الاطفاء هرعت لإخماد عشرات الحرائق التي اندلعت في مناطق مختلفة خشية انتشارها إلى المباني والمستوطنات المجاورة، مشيرة الى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق من صفد إثر سقوط الصواريخ.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الى حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية بعد هجوم إسرائيلي على مدينة النبطية جنوبي لبنان، لافتة إلى أن قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي طلبت من مستوطني الجليل الأعلى بما في ذلك مناطق لم يتم إخلاؤها، البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحمية.