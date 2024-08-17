تفعيل 1819موكباً إيرانياً بالعراق تزامناً مع زيادة أعداد زوار الاربعين

العالم- ايران

وبحسب وكالة الانباء الايرانية "ارنا" نقلاً عن مسئول قسم العلاقات العامة في تطوير وإعادة إعمار العتبات المقدسة ماجد نامجو أن المضيفين الرئيسيين لمراسیم أربعينیة الإمام الحسین ع هم الشعب العراقي العزيز وحكومة العراق، معتبراً أن وجود المواكب الإيرانية لیس إلا للمشاركة في استضافة الزوار.

وأشاد بالتعاون الصادق الذی أبدته السلطات العراقية في توفیر المناخات المطلوبة لمشاركة المواكب الإيرانية في هذه الزیارة العظيمة، مضیفا أن ما يقارب 90% من المركبات التی تنقل مستلزمات المواكب الإيرانية وصلت إلی العراق عبر المنافذ الثلاث تشمل المنذریة والشلامجة وزرباطیة عقب استكمال الإجراءات القانونية وبإشراف سلطات البلدين.

کما واستطرد أن من أصل 1819 موكبا إيرانيا متواجدا في العراق هناك 1049 موكبا في كربلاء و262 موكبا في النجف الأشرف و57 موكبا في كاظمين و39 موكبا في سامراء، و398 موكبا على طريق المشایة (من النجف إلى كربلاء)و 14 موكبًا يقدم الخدمات لزوار الإمام الحسین في الأماكن والمزارات الدينية الأخرى.

واردف نامجو قائلا أنه وفقا لقرار المقر المركزي لأربعينیة الإمام الحسین بدأ عدد من المواكب الإيرانية بتقديم الخدمات للزوار منذ بداية شهر صفر، معلنا أن عدد المواكب الإيرانية یبلغ حالیا 1819 موكباً إلى جانب عدد كبير من مواكب للإخوة العراقيين یقدمون الخدمات للزوار.

وبحسب نائب رئيس تطوير وإعمار العتبات المقدسة فأن هناك حالياً 1131 موكباً يقدم الخدمات لزوار الأربعين داخل إيران والمناطق الحدودية.