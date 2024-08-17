زلزال بقوة 7 درجات يضرب شرقي روسيا

العالم - أوروبا

وأضاف الفرع الإقليمي للخدمة الجيوفيزيائية على موقعه على الإنترنت، أن "الزلزال وقع على عمق ستة كيلومترات".

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد 108 كيلومترات من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وفقا للبيان الذي تم نشره.

وبعد ذلك وقع زلزال ثان على بعد 116 كيلومترا من عاصمة الإقليم بقوة 4.7 درجة، وبالإضافة إلى ذلك، حدثت سلسلة من الهزات الارتدادية بقوة 3.9 درجة.

وكما أوضحت وزارة حالات الطوارئ في المنطقة، فقد شعر السكان بالهزات في منطقة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي الحضرية، ويقوم رجال الإنقاذ الآن بفحص المباني.

وأضافت الوزارة أنه "لا يوجد خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال قبالة سواحل كامتشاتكا.

وتقع كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا بين بحر أوخوتسك في الغرب والمحيط الهادي وبحر بيرنغ في الشرق.