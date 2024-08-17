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القوات الروسية تنفذ ضربات على قواعد للمسلحين في دير الزور

القوات الروسية تنفذ ضربات على قواعد للمسلحين في دير الزور
السبت ١٧ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، أوليغ إغناسيوك، أن القوات الجوية الروسية نفذت، خلال اليومين الماضيين، ضربات على أربع قواعد للمسلحين المختبئين في سلسلة جبال البشري في سوريا.

العالم - سوریا

وقال إغناسيوك: "على مدى اليومين الماضيين، شنت القوات الجوية الروسية ضربات على أربع قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري".

ووفقا له فإن القوات المسلحة السورية تواصل عمليات الاستطلاع والتفتيش في المناطق الجبلية والصحراوية في محافظة دير الزور.

وأفاد نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، يوم 5 أغسطس/ آب الجاري، أنه تم تسجيل 12 خرقاً، خلال الـ24 الساعة الماضية، في منطقة التنف السورية.

وأضاف إغناسيوك أن الـ12 خرقا نفذت من قبل طائرتين من طراز "إف-15" وزوج من مقاتلات "تايفون" وثلاثة أزواج من الطائرات الهجومية من طراز "أي -10" تابعة لقوات"التحالف"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أنه "نتيجة نيران القناصة التي أطلقها إرهابيون من منطقة إيرلا على مواقع قوات الحكومة السورية، في منطقة قرية كفكابا بمحافظة حماة، قُتل جندي سوري واحد".

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