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شهداء وجرحى بغارات للاحتلال على خان يونس ومخيم جباليا

شهداء وجرحى بغارات للاحتلال على خان يونس ومخيم جباليا
الأحد ١٨ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الأحد، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقتين سكنيتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية، بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 4 شهداء وعدد من الإصابات، بينهم أطفال ونساء، من تحت أنقاض شقتين سكنيتين قصفهما الاحتلال في شارع الهوجا في مخيم جباليا.

واستشهدت مواطنة وطفل وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة مصبح في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في "أرض أبو ستة" في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال شقة ببرج النوري شمال المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران في الشقة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,074 مواطنا وإصابة 92,537 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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