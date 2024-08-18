ماذا عن تعديل القانون الانتخابي في العراق؟..بيان رئاسي يرد!

العالم - العراق

وأكدت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان رسمي نفيها صحة هذه المعلومات المتداولة على لسان بعض الشخصيات التي تهدف إلى التفرقة، وتزعم توافق الرئاسة مع قادة من الإطار التنسيقي لإعداد مسودة المشروع.

وجاء في البيان: "إننا إذ ننفي مثل هذه الأخبار المفبركة التي لا تعدو أن تكون مجرد شائعات بقصد إرباك الساحة السياسية، فإننا سنضطر آسفين إلى مقاضاة من يسعى إلى الانتشار على حساب السلم والأمن المجتمعيين".

وتابع البيان: "يأتي ذلك في وقت نعمل فيه على تقريب وجهات النظر بين الشركاء في العملية السياسية، من أجل السير قدما بتقديم أفضل الخدمات وإنجاز ما وعدت به الحكومة في برنامجها".